Huda nesreča: po avtocesti vozila vzvratno, vanjo trčil avto

V ponedeljek ob 16.38 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči na avtocesti A4 v neposredni bližini počivališča Podlehnik v smeri od Maribora proti Gruškovju.

Policisti so opravili ogled kraja prometne nesreče in ugotovili, da je 61-letna voznica peljala vzvratno, ko je v njeno vozilo od zadaj s svojim vozilom trčil 32-letnik. Povzročiteljica je bila v nesreči huje telesno poškodovana, potnica v njenem vozilu in voznik drugega vozila pa lažje.

Zaradi posledic prometne nesreče in opravljanja ogleda je bila avtocesta zaprta od 16.55 do 21.00, obvoz pa je bil urejen prek počivališča Podlehnik.

Policisti prometno nesrečo obravnavajo kot sum kaznivega dejanja nevarne vožnje v cestnem prometu po 342. členu KZ-1 in bodo podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, so zapisali v poročilu PU Maribor.