Huda nesreča po 22. uri, posredovalo več patrulj

Včeraj ob 22.15 sta v naselju Laze pri Tuhinju v občini Kamnik trčili osebni vozili. Gasilci PGD Kamnik so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorja na vozilih, nevtralizirali po vozišču razlite motorne tekočine, razsvetlili kraj nesreče, nudili pomoč delavcem avtovleke in očistili vozišče ter nudili pomoč reševalcem NMP Kamnik. Ti so oskrbeli poškodovani osebi in ju prepeljali v UKC Ljubljana.



Posredovalo je več policijskih patrulj (tudi vodniki službenih policijskih psov), piše uprava za zaščito in reševanje.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: