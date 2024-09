Huda nesreča na Dunajski, moški obležal sredi ceste (FOTO in VIDEO)

Okoli 6.30 se je na križišču Dunajske in Vilharjeve zgodila prometna nesreča. Na prehodu za pešce je dlje časa nepremično ležal moški. Očividci so poklicali na pomoč, najprej je na kraj nesreče prispela policija, približno dve minuti za tem pa so tja prišli še reševalci.

Huda nesreča na Dunajski. FOTO: S. N.

Huda nesreča na Dunajski. FOTO: S. N.

Kot so nam pojasnili na ljubljanski policijski upravi, je okoli 6.30 na Dunajski cesti v Ljubljani prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznica osebnega vozila in mopedist. Po doslej znanih podatkih je nesrečo povzročila voznica osebnega vozila, ki je odvzela prednost vozniku mopeda. Ta se je v nesreči lažje poškodoval. Zoper povzročiteljico bo uveden prekrškovni postopek.