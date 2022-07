Huda delovna nesreča: med prevračanjem traktorja padla iz vozila

Ob 14.57 se je v Jablovcu, v občini Podlehnik, pripetila huda delovna nesreča. Po strmem pobočju v gozdu se je prevrnil traktor, v katerem sta bili dve osebi in sta pri prevračanju padli iz vozila.

Gasilci PGD Ptuj in PGD Podlehnik so zavarovali kraj dogodka in traktor ter pomagali ekipi Nujne medicinske pomoči Ptuj pri oskrbi in prenosu ponesrečencev.

Kakšna je stopnja poškodb obeh ponesrečencev in kaj je vzrok za nesrečo, še ni znano.