Hčerka (17) poskušala preprečiti tatvino mamine torbice

S PU Koper sporočajo, da je v Izoli včeraj okoli 12. ure 44-letna ženska poskušala s silo ukrasti torbico 46-letni ženski. Dejanje ji je poskušala preprečiti 17-letna hčerka oškodovanke, a jo je 44-letnica fizično napadla in jo podrla na tla ter jo pri tem lažje telesno poškodovala.

Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24 urah intervenirali v 64 primerih in na številko 113 prejeli skupno 179 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč z materialno škodo, s področja kriminalitete pa drzno tatvino, tri tatvine in štiri primere poškodovanja tuje stvari. Zaradi kršitev javnega reda so policisti posredovali enkrat.