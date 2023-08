Groza, kaj sta 18- in 44-letnik naredila lastniku trgovine v centru Ljubljane

Policisti so bili včeraj obveščeni o roparski tatvini v centru Ljubljane. Osumljenca sta vstopila v eno izmed trgovin, odtujila paleto pločevink brezalkoholne pijače in zbežala.

To je opazil lastnik trgovine in osumljenca poskušal zadržati, eden izmed njiju pa ga je, da bi zadržal odtujene predmete, večkrat udaril in ga lažje telesno poškodoval. Prispelo je več patrulj, policisti so 18- in 44-letnega osumljenca prijeli in jima za čas zbiranja obvestil odvzeli prostost.

V minulih 24 urah je ljubljanski operativnokomunikacijski center prejel 500 klicev, 134 za posredovanje v interventnih dogodkih. Od tega se jih je 32 nanašalo na kriminaliteto, 35 na javni red in mir ter 40 na prometno varnost. Policisti so med drugim na področju kriminalitete obravnavali roparsko tatvino, 6 tatvin, 5 vlomov (v dveh primerih je ostalo pri poskusu) in primer poškodovanja tuje stvari. Prav tako so posredovali v primeru nasilja v družini in kršitelju izrekli ukrep prepovedi približevanja. Pri prometni varnosti so obravnavali 9 prometnih nesreč z materialno škodo. Večkratnima kršiteljema cestnoprometnih predpisov so zasegli vozili. Zaradi javnega reda in miru so intervenirali 16-krat na javnem kraju in 9-krat v zasebnem prostoru. Med opravljanjem nalog varovanja državne meje niso zaznali nedovoljenih prehodov.

Po vseh zbranih obvestilih bo zoper njiju podana kazenska ovadba zaradi kaznivega dejanja roparske tatvine, sporočajo s PU Ljubljana.