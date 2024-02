Groza, kaj sta na pokopališču storila mlademu fantu

Danes nekaj po 13. uri so bili koprski možje postave obveščeni o nasilnem dogodku, v katerem sta pri pokopališču dva moška pretepla mlajšega fanta in se odpeljala z osebnim avtomobilom.

»Oškodovanca so policisti kmalu izsledili in ugotovili, da je lažje poškodovan, vendar v postopku ni želel sodelovati. Zadevo obravnavajo kot kaznivo dejanje nasilništva,« poroča PU Koper.

Zadnjih 24 ur

Policisti Policijske uprave Koper so sicer v zadnjih 24 urah intervenirali v 50 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 148 klicev. Obravnavali so 14 prometnih nesreč z materialno škodo, zasegli so 1 vozilo. S področja kriminalitete so obravnavali 2 tatvini in 1 vlom, zaradi kršitve javnega reda in miru so intervenirali v 5 primerih.