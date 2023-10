Groza, kaj se je 27-letniku zgodilo med dodajanjem žita v sejalnik

V petek nekaj po 16. uri se je zgodila nesreča pri delu na območju Gorenjega Gradišča pri Šentjerneju. Policisti PP Šentjernej so zbrali obvestila in ugotovili, da se je nesreča zgodila pri delu na polju, ko je 27-letni moški stal na traktorskem priključku, sejalniku za žito in z roko dodajal žito v mehanizem. Med vožnjo mu je roko potegnilo v mehanizem in ga hudo poškodovalo. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, sporočajo s PU Novo mesto.

Tragedija na Dolenjskem