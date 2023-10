Tragedija na Dolenjskem: traktor ga je pritisnil ob drevo, umrl na kraju

Ob 13.52 je pri naselju Petelinjek v občini Novo mesto v gozdu traktor pritisnil občana ob drevo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so s tehničnim posegom odmaknili traktor in nudili pomoč reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto.

Poškodovanec je hudim poškodbam podlegel na kraju dogodka.