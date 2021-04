Gozdni mož svoje morilce, štiri mlade Rome, zalotil pri kraji

Dva tisoč evrov in dva stara mobilna telefona je bila cena, ki jo je moral z življenjem plačati 77-letni Slavc Knafelj iz Zgornjih Duplic, med domačini bolj znan pod imenom gozdni mož. Kot smo že podrobneje poročali v soboto, so ga po prepričanju kriminalistov 18. marca na njegovem domu sredi gozda brutalno pretepli in zvezali štirje mladeniči iz kočevske romske skupnosti: 24-letni Marjan Brajdič, 19-letni Mihael Grm, leto dni starejši brat Marjan in pri njuni družini živeči 23-letni bratranec Marko Belcl. »Storilci in žrtev se niso poznali,« je včeraj pojasnil Damjan Petrič, vodja...