Gasilci razočarani po prihodu z intervencije: »Če mislite, da ste frajerji ...« (FOTO)

V petek so bili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Rače poklicani na požar v naravi na območju »pump track« steze v Račah. Prostor, namenjen zabavi, igri in predvsem zdravemu gibanju, so nepridipravi spremenili v kurišče, pri čemer so povzročili pravo razdejanje.

Otroško igrišče v Račah. FOTO: PGD Rače

Otroško igrišče v Račah. FOTO: PGD Rače

Otroško igrišče v Račah. FOTO: PGD Rače

»Policisti Policijske uprave Maribor so bili na kraju in so že na sledi storilcem. Tistim, ki so to povzročili, pa sporočamo naslednje: Če mislite, da ste frajerji, ker uničujete otroška igrišča, niste! Resno, to, kar ste storili, ni kul!« so ostro obsodili dejanje gasilci PGD Rače. Ti se sicer pogosto soočajo s posledicami objestnih dejanj, kot so vandalizem in požigi.