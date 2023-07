Gasilci na pomoč: zato nikoli ne pustite naprave same, ko jo polnite

Danes ob 4.31 je na Viški cesti v Ljubljani občanka v večstanovanjskem objektu zaznala vonj po zažganem. Gasilci GB Ljubljana so pregledali objekt in v eni od shramb našli električni skiro, priklopljen na napajanje. Baterija na skiroju je bila v okvari, se napihnila in tlela. Gasilci so skiro iznesli na prosto in prezračili hodnik, poroča uprava za zaščito in reševanje.