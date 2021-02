Gasilci pritekli na pomoč kosmatincu

Trboveljski gasilci so včeraj pritekli na pomoč, ko je v Gabrskem v potok padel pes. Kosmatinca so potegnili na varno, pozneje pa objavili tudi, da so od hvaležnih lastnikov prejeli tudi zasluženo malico.So pa žival reševali tudi kranjski policisti. Na Črnivcu so naleteli na konja in ga umaknili s ceste ter nastanili pri občanki na Brezjah. Lastnika še iščejo, javi se jim lahko na PP Radovljica.