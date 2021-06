Gasilcem prekipelo: kako bodo to občutili ljudje?

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije dosedanja pogajanja s pogajalsko skupino, ki jo je imenovala vlada, ocenjujejo kot popolnoma neuspešna. V sredo ob 6. uri bodo zato začeli dvodnevno opozorilno stavko, ki bo trajala do petka do 7. ure, so sporočili na današnji novinarski konferenci.



Opozorilno stavko so napovedali 26. maja, dan kasneje so se z vladno pogajalsko skupino prvič sestali, do prejšnjega tedna pa so se dobili petkrat. Kot je danes ugotavljal generalni sekretar sindikata David Švarc, se niso uspeli dogovoriti o skoraj ničemer. Narejen pa je bil tudi velik korak nazaj od tega, kar so se leta 2019 že dogovorili s prejšnjo vladno pogajalsko skupino.



Eno ključnih razhajanj je pri ureditvi položajnega dodatka. Vladna pogajalska skupina meni, da položajni dodatek vodjem (gre za vodje gasilske skupine, vodje gasilske izmene, vodje oddelka) ne pripada, medtem ko je bilo leta 2019 njihovo stališče diametralno nasprotno, je opozoril predsednik sindikata Anton Drenik.



Kot je pojasnil Švarc, po mnenju vladne pogajalske skupine položajni dodatek nekomu, ki je vodja, ne more pripadati, ker naj bi imel te naloge ovrednotene že v okviru svojih osnovnih delovnih nalog. A po navedbah sindikata ob prevedbi delovnih mest do tega ni prišlo, zato to ne drži. Višjo plačo bi po njegovih besedah dobilo 20 do 25 odstotkov zaposlenih, večinoma gre za delovna mesta z vodenjem skupin od pet do sedem ljudi. Izračunov v sindikatu niso delali, a ocenjujejo, da ne gre za velika sredstva in preveliko breme za delodajalce.

Slabe napovedi tudi za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe

Po Švarčevih besedah iz več razlogov niso obetavna niti pogajanja za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva. Na vladni strani so po Švarčevih besedah še pred začetkom pogajanj iz njihovega predloga, ki vsebuje 60 členov, črtali več kot polovico členov, med njimi tudi nekatere zanje ključne.



Med njimi je navedel člene, s katerimi so želeli urediti stalno pripravljenost za gasilce, dokup pokojninske dobe, delo na dela prost dan in konkurenčno prepoved.

Ljudje stavke ne bodo občutili

V sindikatu poudarjajo, da stavka ni uperjena proti državljanom. Drenik je poudaril, da je varovanje premoženja, materialnih dobrih, predvsem pa zdravja in življenj ljudi njihovo poslanstvo, ki se ga zavedajo. Ljudje stavke ne bodo občutili, ne bodo pa opravljali nekaterih zadev, ki jih običajno med tednom, ampak bo delo potekalo kot ob nedeljah. Stavka pa bo potekala na delovnih mestih. Gre za opozorilno stavko in predvsem za jasno sporočilo, da so gasilci od srede v stavki, »ne zaradi sebe, ampak zaradi velike arogance tistih na drugi strani, ki ne spoštujejo niti lastnih podpisanih dogovorov in zavez«, je dodal Švarc.



Sicer pa pričakujejo nadaljnja pogajanja, ki bodo »bistveno resnejša, z mandati na vladni pogajalski strani«. Bodo pa hkrati potekale tudi priprave na nadaljnje sindikalne aktivnosti. Upajo, da te ne bodo potrebne, a ne izključujejo niti stavke do uveljavitve stavkovnih zahtev nisi morebitnih protestnih shodov. Opozorilni stavki se bodo po Švarčevih besedah pridružile vse poklicne gasilske enote, ki delujejo kot javni gasilski zavodi.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: