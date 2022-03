Ga imate v denarnici? Krožijo takšni ponarejeni bankovci (FOTO)

Gorenjski policisti so v zadnjem obdobju zaznali več primerov unovčenja bankovcev za 20 evrov. Na robu bankovca sicer piše, da ne gre za pravi denar: »THIS IS NOT LEGAL. IT IS USED FOR MOTION PROPS ONLY« (To ni zakonito, uporablja se samo kot rekvizit).

Napis je lahko hitro spregledan, ker je bankovec videti kot pravi. Policija poziva vse, ki sprejemajo gotovino, naj preverjajo pristnosti denarja.

Poglejte, na kaj morate biti pozorni.