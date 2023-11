Eno občan našel v gozdu pri Litiji, drugo našli pri zemeljskih delih v Novi Gorici

Ob 6.55 je občan v bližini naselja Javorje pri Litiji v gozdu naletel na neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Gorenjske in Ljubljanske regije sta pregledala okolico najdbe in na najbližjem varnem kraju uničila angleški ročni bombi in pet vžigalnikov ročne bombe iz obdobja 2. svetovne vojne.

Ob 9.03 so v ulici Ščedne v Novi Gorici pri zemeljskih delih ob stanovanjskem objektu naleteli na minometno mino, kalibra 152 milimetrov, mase 16 kilogramov, iz obdobja 1. svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred NUS Severnoprimorske regije sta nevarno najdbo odstranila in prepeljala v ustrezno skladišče, so navedli na Upravi za zaščito in reševanje.