Eksplozija v Ljubljani na Andreaševi ulici

V soboto ob 20.20 je na Andreaševi ulici v Ljubljani gorela počitniška prikolica, v kateri sta bili tudi plinski jeklenki, poroča uprava za zaščito in reševanje.



Jeklenko s propanom je še pred prihodom gasilcev razneslo, jeklenko s plinom butan-propan pa so gasilci iznesli iz goreče prikolice in jo ohladili.



Med ostanki prikolice so gasilci GB Ljubljana in PGD Dravlje našli poln rezervoar plina za montažo v osebno vozilo. Odstranili so ga na varno mesto in pustili, da je plin nadzorovano izhajal iz rezervoarja, ob tem pa so merili prisotnost nevarnih plinov za okolico. Nevarnosti ni bilo, so še dodali.

