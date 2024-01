Dvignil je roko nad partnerico, umiril se ni niti, ko so prišli policisti

Kranjski policisti so v ponedeljek okoli 16.20 obravnavali nasilje v družini. Kot poročajo, je bil 39-letni moški nasilen do svoje partnerice in jo je tudi poškodoval. Po prihodu policistov se ni umiril in je kršitev nadaljeval, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva.

Nasilnežu so izrekli prepoved približevanja in odrejedili pridržanje za čas zbiranja obvestil. Zoper 39-letnika vodijo postopek v smeri kaznivih dejanj z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.