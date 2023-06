Duplečan Marsel teroristu dostavil orožje, v džihadistovem pohodu štirje mrtvi

Poltretje leto zatem, ko je kalašnikovka Marsela Ostrša iz Zgornjega Dupleka prek posrednika končala v rokah dunajskega džihadista Abu Dagnah Al Albanyja (oziroma Kujtima Fejzulaija), s katero je zagrešil krvav napadalni pohod s štirimi mrtvimi in ducatom ranjenih naključnih žrtev, je avstrijska pravica odločila o kazni zoper 32-letnega Duplečana. Še pred tremi meseci, ko smo nazadnje poizvedovali o zadevi, nam je Christina Salzborn z dunajskega deželnega sodišča za kazenske zadeve poslala stavek: »Gre za odločitev porotnikov pri oprostilni sodbi glede sodelovanja pri napadu, podrobna obrazložitev za to ne obstaja, dokazi očitno niso zadostovali, da bi lahko z gotovostjo ugotovili sodelovanje.« Na sojenju konec maja pa se je izkazalo, da tudi avstrijski sodni mlini storijo napake v svojo škodo.

Posredniku dosmrtni zapor

Oktobra 2021 smo v Novicah – v sodelovanju s kolegi z dunajskega časopisa Der Standard – prvi razkrili, da je orožje za dunajski terorizem dostavil Ostrš (ki med znanci sliši na ime Ruda), ki pa ni imel neposredne zveze z islamskimi skrajneži. Posrednik med Duplečanom in smrtonosnim teroristom je bil Adam Makhaev, ki so ga letos na pomlad zaradi posredovanja avtomatske vojaške puške kalašnikovke in pištole tokarev TT s strelivom obsodili na dosmrtno ječo. Za posredovanje orožja je Makhaev domnevno zaslužil 500 evrov.

Prav Mahkaev je s svojimi izjavami bremenil Ostrša, da mu je dostavil kalašnikovko, pištolo TT ter patrone. Naša policija je takrat potrdila le, da je izvedla »določene operativne aktivnosti na podlagi Evropskega preiskovalnega naloga Avstrije«. Zdaj so še dodatno pojasnili: »Predkazenski postopek je vodilo izključno avstrijsko državno tožilstvo. Slovenska policija je izvedla omenjene operativne aktivnosti in o ugotovitvah obvestila mariborsko okrožno sodišče.«

Na pomladanskem sojenju v Avstriji rojenim pomagačem Al Albanyja (čigar pohod je prekinil dobro odmerjeni naboj iz puške pripadnika posebne policijske enote) ni bilo Ostrša, obsodili so ga ločeno. In to zgolj za pištolo ter 35 nabojev, katere posedovanje in posredovanje v roke Makhaeva je priznal. Za Ostrša je bilo odrešilno, da ni bilo neposrednega stika med njim ter Al Albanyjem, dasiravno je kalašnikovko na Dunaj prav tako dostavil Ostrš. V postopku po terorističnem napadu so vključili več kot 30 osumljencev; šele pol leta po napadu so se preiskovalci malce bolj osredotočili na Ostrša, ki ga je zašpecal Mahkaev.

Pomota, vredna svobode

Enega izmed postopkov, ki so jih vodili zoper Ostrša, so ustavili, pomotoma tudi zoper Duplečana. Ker pa je na ta ustavljeni postopek vezana kalašnikovka, so slednjo izločili iz kazenskega procesa zoper Ostrša. Pred sodiščem je bila obtožba zoper Duplečana že korenito spremenjena: ni več odgovarjal za dobavo vojaškega orožja, ampak pištole, ki je Al Albany na koncu tako ali tako ni imel časa uporabiti. Kalašnikovke na glavni obravnavi niso omenili niti z besedo, so zaznali avstrijski kronisti.

Za polavtomatsko puško, ki je po terorističnem napadu obležala na dunajskih tlakovcih, je na koncu odgovarjal zgolj posrednik. FOTO: Policija Dunaj

Za veliko napako se je izvedelo zgolj nekaj dni pred sodbo Ostršu, ki je ob priznanju, obrazložitvi ter obžalovanju svojega posredovanja orožja in streliva odkorakal na prostost (kjer je sicer ves čas). Salzbornova je sporočila, da je postopek zoper Ostrša pravnomočno končan: »Bil je obsojen na devet mesecev zaporne kazni, ki je pogojna. Preizkusno obdobje pogojne zaporne kazni znaša tri leta.« Torej Ostrš ne bo šel za devet mesecev za zapahe, če naslednja tri leta ne prekrši pogojne obsodbe.

Avstrijska pravosodna ministrica Alma Zadić je zahtevala in dobila notranjo preiskavo zoper zaposleno na državnem odvetništvu, na katero je vezana sporna odločitev, po kateri je iz postopka zoper Ostrša odpadla kalašnikovka. V prihodnje nameravajo Avstrijci izboljšati sistem obveščanja med državnimi tožilci in policijo. Vihar v Avstriji se še ni povsem polegel, Ostrš pa jo je odnesel sila poceni. Za zdaj, saj po zadnjih podatkih organi pregona še niso zaključili preiskav vseh sumov kaznivih dejanj, ki so se pojavila med dolgo preiskavo proti dupleškemu kontrabantu.

Dunajske preiskovalce je sled za orožjem pripeljala v Spodnji Duplek. FOTO: Mp Produkcija/pigac.si

Na Generalni policijski upravi slovenske policije je njihov predstavnik Drago Menegalija potrdil, da postopki okoli terorističnega orožarja še niso povsem končani: »O sumih storitve drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj, na podlagi katerih bi lahko v Sloveniji začeli izvajanje aktivnosti v skladu z zakonom o kazenskem postopku, nismo bili obveščeni, določene okoliščine pa še preverjamo.«