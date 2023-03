Duhovnik pravnomočno oproščen

Iz Slovenske škofovske konference (SŠK) so pred dnevi sporočili, da je konec dolgoletne mučne sodne zgodbe duhovnika Franca Klopčiča, obtoženega kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Višje sodišče je namreč s sodbo, sprejeto pred enim mesecem, zavrglo pritožbo tožilstva in potrdilo oprostilno sodbo prve stopnje, ki je tako postala pravnomočna.

Spomnimo, Klopčič je v župniji Preska služboval od leta 1999, po izbruhu afere pa se je moral umakniti iz pastorale. Preganjali so ga namreč zaradi spolnega napada na otroka, ki naj bi ga zagrešil med septembrom 2004 in marcem 2005. V sobi župnišča naj bi deklico, ki ji je bilo osem ali devet let, pobožal po licu. Nato naj bi jo poljubil, ji slekel hlače, se slekel še sam, se ulegel nanjo ... Ter ji zabičal, da o vsem skupaj ne sme niti črhniti.

Tega nisem storil, moja vest je mirna.

Klopčič je pozneje v pogovoru za Slovenske novice povedal, da je za vse skupaj prvič slišal šele leta 2012, ko ga je obiskal kriminalist ter ga seznanil z dejstvom, da je osumljenec. Šele tedaj naj bi ga prijavilo dekle, ki se ji je neki fant približal, »kot se moški približa ženski«, kar naj bi v njeni glavi sprožilo spomine na skoraj desetletje star dogodek.

»Tega nisem storil, moja vest je mirna. V to zgodbo sem potisnjen,« je med drugim dejal župnik. S pismom se je tedaj oglasil tudi faranom: »Sporočam vam, da sem pahnjen v stisko krive ovadbe pedofilije. Te očitke odločno zavračam in vam sporočam, da sem glede tega čist kot solza.«

Desetletje sodne kalvarije

Klopčiču so začeli soditi za zaprtimi vrati in marca 2017 je sodišče izreklo oprostilno sodbo. V postopku je Klopčiča pregledala izvedenka psihiatrije in pri njem ni našla pedofilskih nagnjenj. Sodnica je pojasnila, da sodišče verjame oškodovanki, »ki je dogodek opisala, kot se je zgodil v njenih sanjah«, vendar naj bi bilo v njenem pričevanju veliko vrzeli in povezav z njenimi sanjami in družinskimi težavami.

Toda junija 2018 so oprostilno sodbo na glavo obrnili ljubljanski višji sodniki ter Klopčiča kar sami spoznali za krivega ter obsodili na štiri leta zapora. Ker pa je višje sodišče sodbo spremenilo v škodo obdolženega, ne da bi opravilo obravnavo, se je lahko Klopčič pritožil na vrhovno sodišče, in to je obsodilno sodbo februarja 2019 razveljavilo ter vrnilo višjim sodnikom v novo odločanje pred spremenjeni senat. Ta je sklenil, da bodo morali Klopčiču še enkrat soditi na okrožni sodniji. »Glede na to, da sem bil oproščen že leta 2017, sem pričakoval, da bo tudi v tem postopku tako. Že desetletje sem pahnjen v ta sodni postopek. Naporno je in vesel sem, da je konec. Upajmo, da je res konec,« je maja lani vidno olajšan dejal Klopčič, ko je bil ponovno oproščen na prvi stopnji. Tožilstvo se je znova pritožilo, a je torej, kot so sporočili iz SŠK, višje sodišče pritožbo zavrglo in potrdilo pravnomočnost oprostilne sodbe.