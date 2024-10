Drama v Mariboru: porušil se je del strehe športne dvorane

Danes, okrog 15.45, so mariborske policiste obvestili, da se je porušil del strehe objekta v Mariboru, pri tem pa se po doslej znanih informacijah nihče ni poškodoval. Po nestrokovni oceni je nastala materialna škoda v višini 500.000 eur.

Policisti so kraj dogodka zavarovali in bodo, ko bodo to omogočale razmere, opravili ogled kraja, trenutno pa intenzivno zbirajo obvestila ter nadaljujejo z ugotavljenjem vzroka.

Dvorana je bila k sreči prazna

Po poročanju časnika Večer gre za streho Športne dvorane Vrbanska.

Kot je za časnik povedal ravnatelj Škofijske gimnazije Antona Martina Slomška Samo Repolusk, se je strop porušil, ko je bila dvorana prazna.

Dvorana bo nekaj časa neuporabna. Zrušil se je tako velik del strehe, da je ne morejo zakriti niti s ponjavo, da bi zaščitili notranjost pred dežjem.