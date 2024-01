Drama v Luciji: občan padel iz četrtega nadstropja

Ob 18.01 je v Ulici XXX. divizije v Luciji v občini Piran občan padel iz četrtega nadstropja stanovanjskega objekta, navajajo na Upravi za zaščito in reševanje. Gasilci JZ GB Koper so nudili prvo pomoč poškodovancu do prihoda reševalcev NMP, ki so ga oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Splošno bolnišnico Izola.