Drama v centru Ljubljane: mlajši moški odrinil in poškodoval prodajalca

V soboto okoli 11.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o drzni tatvini v eni izmed trgovin na Gregorčičevi ulici v Ljubljani. Do zdaj neznani storilec je na blagajno zložil artikle. Ko jih je prodajalec skeniral, jih je moški pograbil in ne da bi plačal stekel iz trgovine.

Zaposleni ga je poskušal zadržati, osumljenec pa ga je odrinil in lažje telesno poškodoval, nato pa s kolesom zbežal.

Opis storilca: moški starosti okoli 30 let, visok okoli 180 cm, močnejše postave, oblečen v belo majico kratek rokav, zelo kratke temnejše hlače, obut v črne superge z belim podplatom, nosil je kapo s ščitkom bele barve in nahrbtnik črne barve. Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo z zbiranjem obvestil.