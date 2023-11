Drama po mešanju kemikalij, reševalci eno osebo odpeljali

V sredo ob 18.51 se je v naselju Bevke, občina Vrhnika, pri mešanju različnih kemikalij v stanovanjskem objektu sprožila kemijska reakcija, pri kateri so se sproščali nevarni plini. Gasilci GB Ljubljana in PGD Verd so zavarovali kraj dogodka, preventivno pregledali prostore in jih prezračili ter izmerili prisotnost nevarnih plinov.

Osebo, ki se je nadihal nevarnih plinov, so reševalci NMP Ljubljana pregledali na kraju in prepeljali v ZD Vrhnika, poroča uprava za zaščito in reševanje.