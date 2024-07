Drama na slovenski avtocesti, pijan Ukrajinec zapeljal v napačno smer

V torek ob 21. uri je 37-letni državljan Ukrajine na avtocesti A3 pri razcepu Gabrk z osebnim avtomobilom Kia po pomoti zapeljal v nasprotno smer. Takoj, ko je ugotovil, da je storil napako, je svoje vozilo spet obrnil v pravo smer.

Policisti so voznika izsledili, pri čemer so ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola, saj mu je alkotest pokazal rezultat 0,50 mg/l. Moški pri vožnji v nasprotno smer na priključku, kjer je le en prometni pas, na srečo ni nikogar ogrozil, so mu pa policisti izdali plačilni nalog zaradi obračanja na avtocesti in vožnje pod vplivom alkohola. Tujec je globo poravnal na kraju.