Drama na Okrešlju: ugriznila ga je kača, posredovala letalska enota policije

Letalska policijska enota je v sodelovanju z dežurno ekipo za reševanje v gorah, dopoldne na območju Okrešlja, posredovala zaradi ugriza kače.

Pomagali so mlajšemu moškemu, ki je prijel in dvignil kačo, ta pa ga je ugriznila. Domnevno gre za gada. Med reševanjem moški (še) ni imel večjih zdravstvenih težav in so ga prepeljali v zdravstveno ustanovo.

Kače, ne glede na vrsto, je najboljše pustiti pri miru in se jim izogniti

Strupi kač lahko povzročijo hude otekline in motnje pri strjevanju krvi, znaki zastrupitve pa se kažejo tudi kot driska, bruhanje, hude bolečine in oteženo dihanje. V Sloveniji živijo tri vrste strupenih kač, poleg laškega in navadnega gada še modras. Kače, ne glede na vrsto, je najbolje pustiti pri miru in se jim izogniti, ob tem svetujejo v policiji.