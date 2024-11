Drama na Celovški! Požar uničil stanovanje, gasilci uspešno posredovali

Danes je na Celovški cesti v Ljubljani okoli 18. ure zagorelo v enem izmed stanovanj pritlične hiše. V stanovanju naj bi zagorelo pregreto olje, požar pa se je nato razširil na celoten objekt. Gasilci so požar že pogasili. V požaru ni bilo poškodovanih, nastala pa je večja škoda, so za STA sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Kot so sporočili policisti, so kraj zavarovali in zbrali prva obvestila. V hiši sta bili dve osebi, ki po prvih podatkih nista poškodovani. Na Gasilski brigadi Ljubljana pa so za STA potrdili, da so požar že pogasili.

Ko bodo na kraju vzpostavljeni ustrezni pogoji, bodo kriminalisti začeli ogled in ugotavljanje vseh okoliščin požara, o vseh ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so še sporočili s policije.