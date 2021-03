Dolgoprstneža sta končala v priporu

Mariborski policisti so pred dnevi obravnavali kaznivi dejanji drzne tatvine in ropa. V popoldanskih urah je namreč storilec v Novi vasi v Mariboru iz hiše oškodovanke na posebno predrzen način ukradel denarnico z dokumenti in denarjem. Istega dne v večernem času pa je na Studencih skupaj s pajdašem z uporabo sile oropal starejšega moškega in mu ukradel denar.



Na podlagi prepoznave policistov in oškodovanke so policisti nepridipravoma odvzeli prostost, odrejeno jima je bilo tudi pridržanje, nato so ju privedli k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Mariboru. Ta je obema odredil pripor. Oba so v preteklosti že večkrat obravnavali in obsodili za tovrstna kazniva dejanja, so še dodali na mariborski policijski upravi.



O drzni tatvini poročajo tudi z ljubljanske policijske uprave. Na območju ljubljanskega Viča je v četrtek okoli 13. ure neznanec na domu zamotili oškodovanko s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Drug storilec je medtem iz hiše odnesel nakit v vrednosti nekaj sto evrov.



Policisti iščejo moškega, visok je okoli 170 cm, močnejše postave, oblečen v rjave hlače in svetlejšo jakno. Brez zlatnine je ostala starejša ženska v Dutovljah, ki so jo obiskali štirje neznanci z vozilom svetlo sive barve z ljubljanskimi registrskimi tablicami. Prepričali so jo, da morajo menjati telefonske kable. Eden je z njo odšel v klet, drugi pa so ji medtem ukradli zlatnino.

