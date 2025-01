Divjal na območju Nove Gorice in pobegnil čez mejo, policija pa za njim

Policisti Postaje prometne policije Nova Gorica so v soboto nekaj minut po polnoči, na območju Nove Gorice zaznali nevarno vožnjo voznika osebnega avtomobila, ki je z veliko hitrostjo in po sredini vozišča pripeljal iz smeri Cankarjeve ulice in vozil proti Prvomajski ulici. V nadaljevanju so ga policisti med vožnjo večkrat ustavljali z modro svetilko in kratkim zvočnim signalom s sireno, vendar tega voznik ni upošteval in je z vožnjo pospešil in zatem nadaljeval v smeri bivšega mejnega prehoda Solkan.

Zdrvel čez slovensko-italijansko mejo

Tam je zapeljal čez slovensko-italijansko državno mejo z namenom, da bi se izognil policijski kontroli, in pri tem pa ni upošteval znakov ustavljanja in je bila zaradi tega ogrožena javna varnost. Policisti PPP Nova Gorica so v skladu s sporazumom o čezmejnem policijskem zasledovanju zapeljali za pobeglim voznikom preko državne meje v Italijo. Prav tako voznik na bivšem mejnem prehodu v Solkanu ni ustavil italijanskim varnostnim organom, temveč je vožnjo nadaljeval po ulicah Gorice v Italiji.

Po približno 600 metrih vožnje po Gorici se je voznik zaustavil blizu stanovanjskega objekta. V postopku so policisti ugotovili, da gre za 19-letnega voznika z območja UE Nova Gorica, zaradi več kršitev določil Zakona o pravilih cestnega prometa so mu izdali plačilni nalog. Hujšega kršitelja cestnoprometnih predpisov so v nadaljnji postopek prevzeli italijanski varnostni organi in bodo zoper mlajšega voznika za storjene prekrške, ki jih je storil na območju sosednje Italije, tudi ustrezno ukrepali.