Murska Sobota • Mnogi so želeli verjeti, da so bile le grozljive sanje, a tragedija, letalska nesreča v Gančanih, ki se je zgodila 17. novembra pred poldnevom, je bila resnična. Po tednu dni, ko so se svojci poslovili od 33-letnega Nikolaja Balažica, 31-letnega Alena Pivarja in 24-letne Antonije Kosi, solze še drsijo po licih, bolečina duši svojce, prijatelje, sodelavce in sosede treh mladih, ki jih je vzela turobna in meglena nedelja. Njihova smrt je velika izguba tudi za glasbeni svet, kjer sta bila dejavna Alen in Antonija, Nikolaj pa je veljal za vsestranskega človeka, pilota, ki bi prav ...