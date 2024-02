Delavec Elektra Maribor hudo poškodovan, sodelavcem nudili psihološko pomoč

V sredo je na širšem območju Slovenske Bistrice prišlo do hude delovne nesreče delavca Elektra Maribor. Na trasi, kjer je bilo predhodno izvedeno kabliranje električnega omrežja, se je pri podiranju drogov delavec huje telesno poškodoval. S helikopterjem so ga odpeljali na zdravljenje v UKC Maribor.

Pri tem so iz Elektra Maribor še sporočili, da so sodelavcem, ki so bili prisotni na delovišču, zagotovili psihološko pomoč. »V družbi Elektro Maribor smo izrazili obžalovanje in ponudili razpoložljivo pomoč ob izredno neprijetnem dogodku, ki je pretresel vse bližnje in vse sodelavce.«

Podrobnejših informacij trenutno ni mogoče podati, pravijo, saj skupaj s pristojnimi organi poteka preiskava delovne nezgode.