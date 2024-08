Dekletom drobiž, »šefica« pa v igralnico

64-letna Kitajka Li Wu, obtožena trgovine z ljudmi, je včeraj v spremstvu pravosodnih policistov iz pripora na Igu prišla na novogoriško okrožno sodišče. Novo Gorico naj bi dobro poznala, saj je imela po obtožnici sodeč v bloku v tem mestu masažni salon s spolnimi storitvami, kamor so prihajali predvsem moški iz novogoriške igralnice, najmanj od 7. avgusta 2020 do 21. septembra lani.

Wujevi so na sled prišli zaradi serijskega roparja prostitutk, ki je bil del hudodelske združbe, specializirane za rope kitajskih masažnih salonov. V salonu je Kitajko A. J. hudo pretepal in z nožem zahteval denar, kar naj bi obtožena, ki je bila A. J. nadrejena, prek kamer opazovala kar eno uro. Žrtvi je uspelo pobegniti, našli so jo mimoidoči v mestu in poklicali pomoč. Nasilnež naj bi bil 39-letni Slovenec Marko F., ki je pri nas še v preiskavi, v Italiji, kjer je prav tako ropal prostitutke, pa je zaradi tega zaprt. Ko so brutalno pretepeno A. J. zaslišali policisti, jim je povedala tudi zgodbo o trgovini z ljudmi; bila naj bi žrtev obtoženke, ki živi v italijanski Brescii.

Dogajalo se je v enem od stanovanj v bloku.

64-letni »šefici« (njen vzdevek je zapisan v anonimiziranem sklepu vrhovnega sodišča o priporu) očitajo, da je »zaradi izkoriščanja prostitucije prevzela, pripeljala in nastanila žrtve, razpolagala z njimi in imela nadzor nad njimi v najetih prostorih na Ulici tolminskih puntarjev 10«. Iz Italije je k nam pripeljala ter nastanila najmanj osem, po večini neidentificiranih žensk azijskega rodu, ki niso imele dovoljenja za bivanje na območju EU in so morale po njenih ukazih opravljati spolne storitve. »Določila je cene teh ter posredovala pri prostituciji tako, da jim je zagotavljala stranke (…),« je dejala višja državna tožilka Damijana Bandelj. Plačila so morale hraniti zaklenjena v posebni omari.

V sklepu piše

Dekletom je očitno dajala zgolj drobiž, s preostalim denarjem je hodila v igralnice. V sklepu piše tudi, da so imele ženske v povprečju pet do sedem strank na dan, cene za spolne storitve pa naj bi bile od 50 do 100 evrov. Ves čas je njih in plačila nadzirala prek kamer v stanovanju. Enako dejavnost naj bi izvajala v Brescii, kjer da so žrtve zanjo opravljale delo v tamkajšnjih masažnih salonih. Sodniku Simonu Jursinoviču očitkov po obtožnici ni priznala, zgolj posamezna dejstva. »Stvari, ki sem jih naredila, sem pripravljena priznati in zanje odgovarjati. Za tiste, ki jih nisem, ne morem odgovarjati,« je besede Wujeve prevedel tolmač, pojasnjujoč, da priznava, da je »dvigovala telefon« in pomagala pri »nastanitvi žensk«.

Odvetnica Lidija Košutnik je med drugim predlagala izločitev zapisnika karabinjerjev iz Lombardije, ki so pri obtoženki naredili osebno in hišno preiskavo, saj priče pri preiskavi menda niso bile »poučene o svoji vlogi«, kar je po slovenski zakonodaji v nasprotju z italijansko nujno. Zagovornica je poudarila, da po zakonu tudi ni podana pristojnost za preiskovanje kaznivih dejanj v Italiji. Na podlagi slednjega predlaga izločitev tudi oktobrskega uradnega zaznamka novogoriške policijske uprave, v katerem naj bi bila protislovja o slovenskem policistu in policistki, ki naj bi aktivno sodelovala pri preiskavi v Italiji, po drugi strani naj bi zadevo samo »opazovala«.

Po odločitvi sodišča o predlogih obrambe bo znan datum začetka sojenja.