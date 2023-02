Četrtič je Žarko Jasno davil do smrti (FOTO)

»Prosim vas, da mu ne nasedete. Gre mu zgolj za lastne interese. Ni sposoben empatije do kogar koli, vključno z lastnimi otroki.« Tako je v zaključnih besedah petčlanski sodni senat, ki mu predseduje ljubljanski okrožni sodnik Bernard Tajnšek, prosil Janez Koščak, pooblaščenec očeta pokojne Jasne Gorenjc.

Odvetnik je govoril o Žarku Gorenjcu, za katerega je tožilstvo prepričano, da je 5. marca 2021 ženo Jasno umoril na njunem domu v Dolah pri Polici. »Trdno sem prepričan, da je obtožencu dokazana vsaka beseda in vejica v tej obtožbi,« je menil Koščak in nadaljeval, da bi moralo sodišče Gorenjcu izreči maksimalno možno kazen za umor, to je 30 let zapora. To je sicer dve leti več, kot je predlagala tožilka Ana Kirm, ki pri obtoženem druge olajševalne okoliščine kot njegove nepredkaznovanosti enostavno ni našla.

»Do žrtve je gojil smrtno sovraštvo,« je izpostavil tudi Mitja Pavčič, pooblaščenec oškodovane mladoletne deklice, hčerke pokojne Jasne in Žarka. Po njegovem prepričanju ni prav nobenega dvoma v tem, da je Gorenjc načrtoval, kako bo tistega dne ubil svojo ženo. In da se je vsega tudi zelo dobro zavedal. Najprej, da je iz omare v predsobi iz kopalnega plašča vzel pas, nato pa z njim začel daviti Jasno.

Tožilka Kirm ter oba pooblaščenca nikakor niso mogli mimo podatka, da je do trenutka, dokler ni Jasna zaradi davljenja izgubila zavesti in nato tudi umrla, trajalo od 70 do 100 sekund. Da je torej umrla v grozljivih mukah.

»Pas kopalnega plašča je bilo morilsko orožje,« je izpostavila tožilka, Pavčič pa, da se je v tistih grozljivih sekundah želela Jasna še rešiti, a da je bil Gorenjc kljub temu odločen, da jo ubije.

»Davljenje je trajalo od 70 do 100 sekund, v takih trenutkih je že pet sekund cela večnost. Od 70 do 100 sekund pomeni, da ne samo, da je obtoženi izpolnil vse zakonske znake umora po 4. točki 116. člena (umor iz nizkotnih nagibov, op. a.), ampak tudi umora po 1. točki 116. člena, torej, da je storjen na zahrbten in grozovit način,« je izpostavil Koščak. Pavčič je nadaljeval, da obtoženi tudi po dejanju ni poskušal oživljati žrtve, ampak da jo je 12 ur pustil mrtvo in zvezano ležati na postelji. Torej »brez pietete do umrle«. Zjutraj pa zbudil hčerko, ki je spala v nekaj metrov oddaljeni sobi v istem nadstropju hiše, ter jo nato odpeljal k staršem.

Ti ne boš živa prišla iz hiše

Po prepričanju tožilke je Gorenjc tistega dne zagrešil umor iz nizkotnih nagibov, ker ga je Jasna hotela zapustiti in se od njega ločiti. To, kot je opozorila, potrjujejo številne priče oziroma prav te iste priče v celoti izpodbijajo zagovor obtoženca. Ta je, kot so prepričani tožilka in oba pooblaščenca, v popolnem neskladju z izvedenimi dokazi. »Obdolženi je zagovor podajal po kapljicah previdno,« je pripomnil Koščak.

Ljubljanska odvetnica Karmen Pavlin, h kateri se je Gorenjčeva po pravno pomoč prvič zatekla 23. februarja 2021, drugič in na žalost tudi zadnjič pa le dan pred umorom, se je na sodišču spominjala, kako je prvič vsa prestrašena in živčna stopila v njeno pisarno in da je bila skoraj ovita v oblačila: »Rekla mi je, da to niso njena oblačila, ampak sodelavkina.« Kot je pred tem razlagal Jasnin sodelavec Marko E., se je Jasna pred odhodom k odvetnici preoblekla v službi.

Bala se je, da bi jo Žarko, ki je bil zaposlen na Banki Slovenije, videl, kako se odpravlja k odvetnici, ki ima pisarno blizu osrednje slovenske banke: »Takrat je bila zelo zaskrbljena.« Dodal je še, da je med službenim odmorom zaupala, da ji je Žarko zagrozil: »Ti ne boš živa prišla iz hiše.«

Večkrat je zadrogiran kar v svoji sobi lulal v steklenice, Jasna pa je to čistila.

»Vsaj dvajsetkrat sem ji rekla, naj ga zapusti, ker jo bo enkrat ubil, zadavil,« je na sodišču razlagala Jasnina sestra Vesna S. in dodala, da so se odnosi med Žarkom in pokojno poslabšali, ko je zanosila. Enkrat prej naj bi že morala narediti splav, ker da je obtoženi znorel in razbijal po hiši, saj naj ne bi želel imeti otroka. »Vedno znova mu je odpuščala, ko je bil nesramen in nasilen do nje. Pisal ji je pesmi in ji obljubljal, da se bo popravil. Ves čas je tehtala, ali naj gre ali ljubi do konca življenja. V bistvu ga ni mogla zapustiti, bala se je zanj, da si bo kaj naredil,« je razložila priča. In da ve, da je njeno sestro v preteklosti že trikrat davil.

»Vedno ji je grozil, da jo bo ubil, zadavil, zakopal in da je nihče ne bo našel,« se je spominjala in še, da je obtoženi jemal kokain: »Večkrat je zadrogiran kar v svoji sobi lulal v steklenice, Jasna pa je to čistila.«

Brez kančka obžalovanja

Nekdanji minister za javno upravo Boštjan Koritnik je kot priča na sodišču razlagal, kako ga je Jasnina sestra prosila za pomoč, saj je prišlo »do ene eskalacije« oziroma je bila Jasna žrtev davljenja. Nato je po telefonu poklical Jasno, ta mu je v daljšem pogovoru pripovedovala o odnosu z obtoženim. »'Davil me je,' mi je rekla. Vprašal sem jo, ali se vidijo poškodbe. 'Ja, vidi se,' je odgovorila. In rekel sem ji, naj gre k zdravniku,« se je spominjal. V njenem glasu je čutil, da jo je strah in da je bila v nekakšnem samozanikanju. Jasna je bila tako, kot je v zaključnih besedah poudaril Koščak, dolgoletna žrtev ne le fizičnega in psihičnega, ampak tudi spolnega nasilja. Trpeti naj bi namreč morala, tako Pavčič, tudi nasilne spolne prakse obtoženega.

»V njegovem svetu je pomemben le on. Ne čuti empatije do nikogar, smili se samemu sebi. V zagovoru je imel hvalospev samemu sebi,« je še povedal Koščak, Pavčič pa, da obtoženi v zagovoru niti enkrat ni pokazal obžalovanja, ampak je vso krivdo valil na pokojno ženo. Ter da se tudi njenim sorodnikom ni nikoli opravičil, hčerki pa da je povzročil nepopravljivo škodo, ker je ostala brez mame.

Prepričanje, da je povsem brez empatije in da ves čas gleda le na to, da se bo postopek na sodišču zanj čim bolj ugodno končal, je odvetnik Koščak podkrepil tudi s tem, kako je Gorenjc za pričo na sodišču predlagal svojega komaj polnoletnega sina: »Da ga nagovoriš, da pride pričat na sodišče in branit očetov lik in delo, precej pove o obtožencu.«

