»Nobena kazen Jasne Gorenjc žal ne bo več oživila. In vsako življenje je nedotakljivo, še posebno ženske in mlade mamice.« S temi besedami je včeraj Jasnina mama Ismeta ob odhodu s sodišča pospremila Žarku Gorenjcu izrečeno 23-letno zaporno kazen. Ter se nato pridružila sorodnikom in prijateljem umorjene 36-letnice, ki so tudi prisluhnili odločitvi petčlanskega sodnega senata, ki mu je predsedoval ljubljanski okrožni sodnik Bernard Tajnšek. Slednji je namreč podrobneje razlagal, zakaj je Gorenjc spoznan za krivega umora svoje žene Jasne, in to iz drugih nizkotnih nagibov, ter zaka...