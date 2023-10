Čelno trčenje v osebno vozilo je bilo za motorista usodno

Po poročanju Policijske uprave Celje je prišlo v naselju Sveti Boštanj, ki leži v občini Dravograd, do hude prometne nesreče, v kateri je življenje izgubil 38-letni voznik motornega kolesa.

Kot so zapisali, je voznik motornega kolesa vozil po glavni cesti in zaradi nepravilnega prehitevanja čelno trčil v osebno vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti.

»Zaradi poškodb je voznik motornega kolesa umrl, udeležena voznica in njen sopotnik sta bila zaradi poškodb z reševalnim vozilom odpeljana v Bolnišnico Slovenj Gradec. Ogled kraja prometne nesreče še poteka, prisotna je tudi dežurna državna tožilka,« so zapisali z omenjene policijske uprave in dodali, da je cesta Dravograd–Radlje ob Dravi zaprta.