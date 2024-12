Celjski policisti zaključili obsežno preiskavo, odvzeta je bila prostost več osebam

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so celjski policisti v tem tednu zaključili obsežno preiskavo kaznivih dejanj zlorabe prostitucije. Kot so zapisali, so v zaključnih aktivnostih odvzeli prostost štirim osebam, osumljenim trinajstih kaznivih dejanj zlorabe prostitucije.

Ta hip podrobnosti preiskave niso razkrili. Kot so zapisali, bo več o njenem poteku v izjavi za javnost povedal Aleš Slapnik, vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje. Izjava bo v ponedeljek, 23. decembra 2024, ob 11. uri.