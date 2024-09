Celjski policisti nekaj minut po vlomu v stanovanjsko hišo izsledili in prijeli tri storilce

V torek, 24. septembra 2024, je Policijsko upravo Celje poklicala občanka in jih obvestila o vlomu v stanovanjsko hišo. Ko se je pripeljala do hiše, je namreč opazila enega od storilcev, ki je v tistem trenutku pogledal skozi okno. Ko so opazili, da so bili zaloteni, so pobegnili.

Občanka je nemudoma poklicala na Operativno komunikacijski center in nas obvestila o vlomu in tudi o tem, s kakšnim vozilom so se storilci odpeljali s kraja.

Celjski policisti so vozilo nekaj minut po vlomu izsledili in na Mariborski cesti vse tri storilce prijeli in jim odvzeli prostost. Vozilo so zasegli. Voznik je med begom s kraja vloma storil več cestnoprometnih prekrškov in zaradi objestne vožnje med begom trčil tudi v dve vozili. Voznik je vozil brez vozniškega dovoljenja, pod vplivom alkohola, med vožnjo ni upošteval prometne signalizacije, ves čas pa je z vožnjo ogrožal druge udeležence cestnega prometa.

Na vlom so se pripravili

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so ugotovili, da so se osumljeni na vlom dobro pripravili. Kraj so si ogledali in se prepričali, da lastnikov ni doma. Dva sta skozi zadnja vrata vlomila v hišo, eden pa je čakal pri vozilu in opazoval okolico. Storilca sta našla in ukradla več ženskih torbic prestižnih znamk, več vrednejših kosov nakita, moško uro, denarnico, sončna očala in gotovino. Škodo so lastnikom povzročili tudi z uničenjem vrat. Ukradene stvari so jim zasegli.

Vsi trije storilci so državljan Hrvaške, stari 18, 19 in 21 let. Vse tri so kazensko ovadili zaradi suma storitve kaznivega dejanja velike tatvine, 18-letnika pa še zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje. Včeraj so vse tri privedli k preiskovalnemu sodniku, ki jim je odredil sodno pridržanje.