Boris toži državo zaradi izredne odpovedi: zaslišali bodo tri direktorje policije

Po nekaj minutah za zaprtimi vrati sodne dvorane delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani je bilo jasno, da nekdanji uslužbenec policije Boris Korasa z nekdanjim delodajalcem oziroma njegovim predstavnikom, višjo državno odvetnico Anamarijo Zajc Kovačič, ne bo našel skupnega jezika. Korasa je namreč, potem ko je ostal brez službe, zaradi izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi znakov kaznivega dejanja zoper državo vložil tožbo.

Boštjan Lindav je Korasa odpustil. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Državna odvetnica je zaradi varovanja zaupnih podatkov predlagala izključitev javnosti.

O vsebini tožbenega zahtevka nobena od sprtih strani včeraj ni hotela govoriti, je pa Korasa, ko je pred enim letom ostal brez zaposlitve, sporočil, da se mu »presenetljivo pripisuje kršitev prava pri izvedbi postopka varnostnega preverjanja ob zaposlitvi posameznika pred sklenitvijo delovnega razmerja v policiji«. V zvezi s tem je znano, da naj bi šlo za ponarejanje izsledkov varnostne preverke, ki je pogoj za zaposlitev v policiji, za Škelzena Bajramija, ki je bil pred leti že zaposlen v kriminalistični policiji, nato pa ostal brez službe, ker je bil osumljen kaznivih dejanj. Po poročanju 24ur je bil Bajrami v policiji znova zaposlen, ko je policijo vodil Anton Olaj, in sicer naj bi ga zaposlili kljub sprva negativni varnostni preverbi, ki pa naj bi jo kasneje očitno spremenili v pozitivno. Službo generalnega direktorja policije je takrat vodil Korasa.

Očitajo mu kršitev prava pri varnostnem preverjanju ob zaposlitvi enkrat že odpuščenega policista.

Korasa je kasneje postal direktor Policijske uprave Koper. Pred enim letom so s policije sporočili, da je Olajev naslednik, zdaj že nekdanji v. d. generalnega direktorja policije Boštjan Lindav, za vodenje PU Koper pooblastil vodjo službe direktorja PU Koper Dimitrija Marušiča, saj je Lindav Korasi podal izredno odpoved zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z delom. Poleg njega so odpustili in specializiranemu državnemu tožilstvu naznanili še vodjo sektorja za notranje preiskave in integriteto v službi generalnega direktorja policije Metoda Jermana, brez službe pa je ostal tudi Bajrami.

Preiskava še ni končana

Na oddelek specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili smo naslovili vprašanje, ali so v primerih Korase, Bajramija in Jermana že sprejeli kakšno odločitev, in dobili odgovor, da je zadeva v zaključni fazi preiskovanja, zato nam konkretneje še ne morejo odgovoriti.

Do sporne zaposlitve je prišlo v času vodenja Antona Olaja. FOTO: Jože Suhadolnik

Se je pa torej začel delovni spor v primeru Korase, v katerem naj bi zaslišali več prič, med njimi kar tri generalne direktorje policije oziroma vršilce dolžnosti, poleg Olaja in Lindava tudi sedanjega v. d. Senada Jušića. Ključne priče naj bi zaslišali neposredno, na naslednjem naroku 4. oktobra bodo svojo plat zgodbe sodnici Snežani Zorc predvidoma predstavili Olaj, Lindav in Korasa. Pooblaščenec Korase, odvetnik Uroš Leben, je sodišču sicer predlagal, naj priče predložijo pisne izjave, o morebitnem neposrednem zaslišanju pa se bo izrekel, ko jih bo prebral. Državna odvetnica je zaradi varovanja podatkov policije stopnje tajnosti zaupno sodišču predlagala izključitev javnosti z glavne obravnave.