»Ta prenosnik je bil nepričakovano presenečenje za samo 1,95 evra! Zelo sem vesel, da sem poskusil srečo. To je najlepši novoletni dar, ki sem si ga lahko privoščil!« je le eden od številnih komentarjev na Facebooku pod objavo z zgovornim naslovom Prenosniki za vse Slovence, za katero naj bi stalo podjetje Telemach. Za tiste, ki morda dvomijo o resničnosti akcije, pa goljufi, ki stojijo za objavo, ponujajo drug komentar: »Pisala sem na uradni Facebook račun Telemacha, kjer so mi potrdili, da je promocija resnična.« Komentatorji, ki tako hvalijo akcijo, so res sumljivih imen, prav nič slovensk...