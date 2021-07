Bizarno dogajanje v Ilirski Bistrici, policija mirila četverico

V ponedeljek dopoldne so se v Ilirski Bistrici sprle štiri ženske. Ena od njih je dve zlasala. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in obravnavajo sum storitve kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in poškodovanja tuje stvari, poroča koprska policijska uprava.

Iz lokala v bolnišnico

Pestro pa je bilo tudi v enem od koprskih lokalov, kjer je goste nadlegoval moški s psom, ki je tudi grozil. Policisti so morali zanj uporabiti prosilna sredstva, nazadnje pa mu je bila odrejena hospitalizacija.

