Bencin in dizel spet dražja, v Vipavi medtem iz več vozil kradli gorivo

V sredo zjutraj so policisti PP Ajdovščina obravnavali tatvino goriva iz štirih tovornih vozil in dveh delovnih strojev v Vipavi. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec ukradel približno 250 litrov dizelskega goriva in oškodovancu povzročil za približno 400 evrov materialne škode.

Okoliščine kaznivega dejanja tatvine goriva policija še preiskuje.