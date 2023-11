Barabini udarili Dolenjskem: kmet pogreša 400 kil težko telico, ukradli tudi 17 zajcev

Zjutraj so krški policisti opravili ogled kraja vloma v Zabukovju pri Raki, kjer so storilci ponoči iz zajčnika odtujili sedemnajst zajcev. Lastnik je oškodovan za okoli štiristo evrov.

Izginila telica, težka 400 kil

Policisti iz Dolenjskih Toplic pa so se dopoldne oglasili pri kmetu v Vrhu pri Hinjah, ki je prijavil izginotje okoli štiristo kilogramov težke telice, stari dve leti. Pogrešal jo je že nekaj dni, a je domneval, da je nekako uspela pobegniti iz ograjenega pašnika. Po nekajdnevnem iskanju je ostala samo še možnost, da so jo ukradli. Oškodovali so ga za okoli tisoč evrov.