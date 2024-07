Avto voznice (47) po trčenju zasukalo, nato z levimi vrati zadela 24-letno peško

Ko je 47-letnica v soboto pred naseljem Idrsko v bližini Kobarida želela zaviti na bližnji travnik, je 27-letnik s prednjim delom avta zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zadnji del njenega avtomobila, so sporočili s PU Nova Gorica. Avto voznice je po tem zasukalo, nato pa z levimi vrati zadelo 24-letno peško, ki si je poškodovala glavo.

Peško, ki je stala ob dovozu poti z glavne ceste na travnik, so reševalci na kraju nesreče oskrbeli in jo odpeljali na zdravljenje v splošno bolnišnico v Šempeter pri Gorici, so še sporočili s Policijske uprave (PU) Nova Gorica.