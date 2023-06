Avto pustil na prehitevalnem pasu

V noči na nedeljo, bilo je ob 00.41, so na koprskem operativno-komunikacijskem centru prejeli klic občana, ki jim je povedal, da je pri bencinskem servisu OMV Bivje v smeri proti Škofijam voznik osebnega avtomobila trčil v prometno signalizacijo, zaradi česar je ta razmetana po celotnem vozišču.

Povedal je tudi, da je meni nič tebi nič voznik ustavil na prehitevalnem pasu, ga zaklenil in se peš napotil s kraja nesreče proti Cesti med vinogradi. V omenjeno prometno signalizacijo je z osebnim avtomobilom nato trčila 37-letnica, doma iz okolice Kopra.

Policisti so 49-letnega voznika osebnega avtomobila (doma je iz okolice Kopra) izsledili na Cesti med vinogradi. Poskušal je zbežati, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, prav tako se ni hotel izkazati z osebnimi dokumenti, v postopku pa se je do njih nedostojno vedel in jih žalil.

Odredili so mu preizkus alkoholiziranosti, a ga je odklonil, prav tako mu je bil odrejen strokovni pregled, pa ga je tudi odklonil. Izdali so mu plačilni nalog, sledi še obdolžilni predlog zaradi neprilagojene hitrosti, zaradi česar je sploh trčil v prometno signalizacijo.

Primorski policisti so imeli na hitri cesti pred predorom Markovec iz Izole v postopku 72-letnega voznika osebnega avtomobila, doma iz okolice Kranja, ki mu je zmanjkalo goriva v vozilu. Kot so ugotovili, vozila ni zavaroval, medtem ko je odšel po gorivo. Preizkus alkoholiziranosti mu je pokazal 0,48 mg/l alkohola (en promil).

Policisti so mu izdali plačilni nalog in mu začasno odvzeli vozniško dovoljenje ter prepovedali nadaljnjo vožnjo.