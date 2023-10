Kot je poročala Uprava RS za zaščito in reševanje, je ob 14.55 v naselju Lucova v občini Gornji Petrovci, osebno vozilo zapeljalo v obcestni jarek in se prevrnilo. Gasilci PGD Murska Sobota so zavarovali kraj dogodka in do prihoda reševalcev NMP Murska Sobota ponesrečeni osebi nudili prvo pomoč. Reševalci so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Murska Sobota.

Gasilci so iz prevrnjenega vozila rešili voznika. FOTO: Pgd Murska Sobota