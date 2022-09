Le za nekaj minut so iz koprskega zapora včeraj ob okrepljenem policijskem spremstvu v sodno dvorano ljubljanskega okrožnega sodišča na območju Gospodarskega razstavišča pripeljali Aleša Zupančiča. To je tisti domnevni vodja hudodelske združbe, ki naj bi se od septembra 2017 do januarja 2020 na območju Slovenije, Hrvaške in Avstrije ukvarjala s preprodajo droge in pri tem zaslužila najmanj 1,3 milijona evrov. Zupančič naj bi koordiniral štiri poglavitne kriminalne dejavnosti. Prva je prodaja ekstazija – MDMA, konoplje, rastline in smole, ter hašiša. Organiziral naj bi še tihotapljenje k...