Za Aleksa je bila usodna nesreča. Nekaj ur kasneje so sporočili, da tudi Blaža ni več

Potem ko je v nedeljo v tragični prometni nesreči na regionalni cesti Lenart–Ptuj v naselju Janežovski Vrh v občini Destrnik umrl 19-letni voznik osebnega vozila Aleks S. iz Biša pri Trnovski vasi, je iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor prišla še ena žalostna novica. V UKC je namreč za posledicami nesreče umrl tudi 18-letni sopotnik Blaž G. iz Trnovske vasi. Zaman so bili vsi poskusi zdravnikov, da bi mu rešili življenje, poškodbe so bile prehude.

V naselju Janežovski Vrh v občini Destrnik ga je zaneslo s ceste.

Kot smo poročali, se je tragična nesreča zgodila v nedeljo zgodaj dopoldne. Z Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje so sporočili, da je ob 9.50 v naselju Janežovski Vrh osebno vozilo zapeljalo s cestišča in trčilo v drevo. »Gasilci PGD Ptuj so zavarovali kraj dogodka, s tehničnim postopkom rešili dve osebi iz vozila, jima nudili pomoč do prihoda reševalcev NMP Ptuj ter odklopili akumulator,« so zapisali v regijskem centru za obveščanje.

10 ljudi je letos umrlo na cestah PU Maribor.

Nato v drevo

Nekoliko pozneje pa je s Policijske uprave Maribor sledilo obvestilo o tragediji: »Mariborski policisti obravnavamo prometno nesrečo četrte kategorije v okolici Destrnika, o kateri smo bili obveščeni okrog 9.50. Devetnajstletni voznik je s sopotnikom vozil po regionalni cesti od Lenarta proti Ptuju, ko je z vozilom zapeljal po nabrežini zunaj vozišča in trčil v drevo. Pri tem je voznik na kraju samem izgubil življenje, 18-letni sopotnik pa se je huje poškodoval. Policisti še preiskujejo okoliščine prometne nesreče.« Približno 28 ur pozneje je mariborska policija sporočila, da je življenje izgubil tudi drugi udeleženec nesreče.

Generalna policijska uprava je poročala o ugotovitvah preiskovalcev. Po njihovih izsledkih se tragična nesreča zgodila, »ko je 19-letni voznik osebnega avtomobila vozil po regionalni cesti iz smeri Biša proti Ptuju. V desnem nepreglednem ovinku je zapeljal na peščeno bankino ob desnem robu vozišča, nato pa v levo na nasprotno smerno vozišče, kjer mu je nasproti pripeljalo vozilo. 19-letni voznik je naglo zavil v desno, pri tem pa izgubil oblast nad vozilom, tako da se je vozilo prevrnilo na levi bok in drselo po travnati površini. S prednjim delom je najprej trčil v brežino, nato pa v drevo.«

Nesrečna Aleks in Blaž sta tako deveta in 10. smrtna žrtev prometnih nesreč na cestah na območju PU Maribor od začetka letošnjega leta, lani v enakem obdobju jih je bilo prav tako 10.