Niti čudovit ponedeljkov sončen dan v središču Portoroža, kjer so dan prej ognjeni zublji uničili celoten kompleks, v katerem je bilo okoli deset različnih lokalov, tudi diskoteka Tivoli, zlatarna in trgovinice, ni mogel skriti posledic požara, črnih saj, zoglenele pločevine, odkrite strehe. Zagorel je objekt, velik 2000 kvadratnih metrov, v katerem je bilo nekaj lokalov in trgovinic. FOTO: Dejan Javornik Celo več, zaradi izjemne statične nestabilnosti objekta kriminalisti in forenziki včeraj niso mogli opraviti ogleda pogorišča, da bi lahko ugotovili, zakaj je v nedeljo okoli 11. ure zagore...