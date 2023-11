86-letni voznik povzročil kar tri prometne nesreče

Policisti PP Brežice so bili 18. novembra okoli 13.30 obveščeni o prometni nesreči v Podgračenem.

Ugotovili so, da je 86-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, s ceste zapeljal na travnik, kjer je še okoli sto metrov nadaljeval z vožnjo, potem pa z vozilom obstal. Ugotovili so še, da je pred tem povzročil prometno nesrečo pri Mokricah, kjer je prav tako zaradi vožnje preblizu desnemu robu izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo. Nadaljeval je z vožnjo proti naselju Ribnica, kjer je zaradi vožnje po levem smernem vozišču oplazil avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljal 68-letni voznik.

Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog in ga napotili na kontrolni zdravstveni pregled, kjer bodo pristojne službe ugotovile zmožnost za vožnjo motornih vozil.