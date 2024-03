63-letniku odredili prepoved približevanja, to je počel lastni partnerki

Kranjski policisti so včeraj okoli 16.30 obravnavali 63-letnega moškega, ki je bil nasilen do svoje partnerice. Odredili so mu prepoved približevanja.

Gorenjski operativno komunikacijski center je na številko 113 v zadnjih 24 urah sprejel 67 klicev. Za posredovanje v interventnih dogodkih jih je bilo 35: - trije s področja kriminalitete, od tega eden o poškodovanju tuje stvari in o nasilju v družini, policisti so eni osebi izrekli prepoved približevanja; - 10 s področja prometne varnosti, od tega dva o prometni nesreči z materialno škodo, policisti so zasegli en avtomobil; - osem s področja javnega reda in miru, od tega štirje o kršitvi na javnem kraju in dva o kršitvi v zasebnem prostoru, policisti so pridržali eno osebo; - trije o dogodkih.

Policisti zbirajo obvestila in zoper njega vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja z elementi nasilja. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo, sporočajo s PU Kranj.